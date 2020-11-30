Стали известны подробности смертельного ДТП с БТР на Гатчинском шоссе

В Петербурге расследуют уголовное дело после гибели бизнесмена Андрея Кожевина. Его задавил БТР. Gazeta.SPb рассказывает подробности инцидента.

О смертельной аварии на Гатчинском шоссе в Красносельском районе Петербурга стало известно в субботу, 28 ноября. Утверждалось, что БТР переехал пешехода. Тогда отмечалось, что скончался один человек, а личность владельца техники и погибшего устанавливают. Инцидент, как сообщалось, мог быть связан с проведением исторической реконструкции.

В тот же день проверку начали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ЗВО при этом заявили, что их боевая техника не имеет никакого отношения к случившемуся.

В главном следственном управлении Следственного комитета Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи отметили, что платные услуги по организации и проведению мероприятия в военном стиле оказывали «работники одного из индивидуальных предпринимателей». Уточнялось, что на шоссе проводили «этапы военно-полевого выхода».

В результате БТР наехал на 38-летнего участника реконструкции, он скончался на месте происшествия.

По данным Gazeta.SPb, БТР управлял участник молодежно-общественной организации «Красная Звезда». Кому принадлежал БТР пока не известно.

Пешеход, на которого он наехал, уже лежал на земле. С места происшествия изъяли два автомата с фрагментами останков человека. Оружие направили на экспертизу. Правоохранители также изучают мобильный телефон и одежду погибшего.

Позже появилась информация о том, что на Гатчинском шоссе отмечали день рождения сына петербургского бизнесмена. Оказалось, что реконструкцию создавали для Михаила Скорова, сына основателя и генерального директора известной в Петербурге компании «Дальпитерстрой» Аркадия Скорова. Жертвой праздника оказался 38-летний брат именинника.

Погибшим, по предварительным данным, оказался бизнесмен и сводный брат Михаила Скорова Андрей Кожевин.