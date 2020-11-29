Смертельное ДТП с БТРом случилось на дне рождения сына петербургского бизнесмена

Смертельное ДТП с БТРом случилось на дне рождения сына петербургского бизнесмена
В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 27 ноября, на полигоне на Гатчинском шоссе под Петербургом состоялось представление с военной техникой, организованное в честь дня рождения. Нарушение правил безопасности, однако, привело к гибели одного из участников действа.

Оказалось, что реконструкцию создавали для Михаила Скорова, сына основателя и генерального директора известной в Петербурге компании «Дальпитерстрой» Аркадия Скорова, передает телеканал 78.ru. Организаторы, по неизвестной пока причине, не смогли обеспечить должную безопасность на мероприятии, в результате чего бронетранспортёр совершил наезд на 38-летнего мужчину, погибшему от полученных травм на месте происшествия.

Жертвой праздника оказался 38-летний брат именинника, а управлял БТРом 38-летний уроженец Петергофа. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде. Правоохранительные органы продолжают разбираться в ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Одоевского пешеход угодил под машину, переходя дорогу по «зебре».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бтр новости спб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном прокомментировали возмутивший петербуржцев концерт Басты в ...
Смертельное ДТП с БТРом случилось на дне рождения сына петербургского бизнесмена
Вячеслав Макаров поздравил многодетные семьи Петербурга с Днем матери
Психолог рассказал, как отвлечь человека от смартфона
Пешеход попал под машину, переходя дорогу по зебре на Одоевского
Доктор Мясников рассказал, какие продукты снижают риск развитие рака
Каршеринг снес забор в парке Екатерингоф
Полицейские подстрелили гонщика на Toyota во время погони в Петербурге