Смертельное ДТП с БТРом случилось на дне рождения сына петербургского бизнесмена

В субботу, 27 ноября, на полигоне на Гатчинском шоссе под Петербургом состоялось представление с военной техникой, организованное в честь дня рождения. Нарушение правил безопасности, однако, привело к гибели одного из участников действа.

Оказалось, что реконструкцию создавали для Михаила Скорова, сына основателя и генерального директора известной в Петербурге компании «Дальпитерстрой» Аркадия Скорова, передает телеканал 78.ru. Организаторы, по неизвестной пока причине, не смогли обеспечить должную безопасность на мероприятии, в результате чего бронетранспортёр совершил наезд на 38-летнего мужчину, погибшему от полученных травм на месте происшествия.

Жертвой праздника оказался 38-летний брат именинника, а управлял БТРом 38-летний уроженец Петергофа. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде. Правоохранительные органы продолжают разбираться в ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Одоевского пешеход угодил под машину, переходя дорогу по «зебре».