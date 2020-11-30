С начала года в Петербург попали более 31 тысячи тонн мидий и креветок

Все поставки успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию. Фото: pixabay

Все поставки успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию. Фото: pixabay

С января 2020 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз почти 11 тысяч тонн мидий и свыше 20 тысяч тонн креветок.

Основными поставщиками мидий стали Чили, откуда привезли 9,5 тысяч тонн, Новая Зеландия (859 тонн) и Китай (268 тонн), а также Белоруссия, Таиланд и Латвия. Креветки, в основном, импортировались из Индии (свыше 6 тысяч тонн), Аргентины (более 4 тысяч тонн), Эквадора (3 тысячи тонн), а также Вьетнама, Никарагуа, Кубы, Таиланда, Беларуси и Шри-Ланки.

Как отмечают в Россельхознадзоре, указанный груз был доставлен без нарушений и после прохождения ветеринарного контроля морепродукты допустили к дальнейшему следованию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала года через петербургский порт в Россию завезли свыше 25 тысяч тонн манго и авокадо.