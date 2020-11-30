В Петербурге обрушилась труба котельной: Госстройнадзор даст свою оценку

Госстройнадзор проводит проверку после случившегося.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 30 ноября, произошло обрушение трубы котельной, выведенной из эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе государственного строительного надзора и экспертизы города.

Отмечается, все случилось на Архивной улице. Речь идет об участке, который принадлежит ООО «СЗ Сетл Октябрьская». Сотрудники Госстройнадзора выяснили, что разрешение на проведение работ выдано не было, а сносить объект не позволялось.

Для выяснения обстоятельств инциденты в ведомство вызвали застройщика. Проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура начала проверку после обрушения трубы в Невском районе. Ведомство намерено проверить работу подрядных организаций и ответственных лиц, даст им правовую оценку. Также будут изучены условия эксплуатации и содержания трубы, ее ремонт и обслуживание.