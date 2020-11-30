Прокуратура начала проверку после обрушения трубы в Невском районе

Прокуратура начала проверку после обрушения трубы в Невском районе
Осколки могли нанести серьезные травмы жителям района. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга после обрушения трубы на Октябрьской набережной организована прокурорская проверка.

Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября. Ведомство намерено проверить работу подрядных организаций и ответственных лиц, даст им правовую оценку. Также будут изучены условия эксплуатации и содержания трубы, ее ремонт и обслуживание.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, инцидент произошел ночью, 30 ноября, возле дома №11 на Архивной улице. Труба котельной рухнула из-за демонтажных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минимум шесть автомобилей пострадали из-за осколков трубы на Архивной улице.

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