У Единой карты петербуржца появится новый сервис

У Единой карты петербуржца появится новый сервис
ЕКП дает много возможностей. Фото: https://vk.com/ekpcard

Благодаря ему можно будет участвовать в голосованиях и опросах, чтобы сделать жизнь в городе лучше.

У Единой карты петербуржца появится новый сервис «Городской диалог». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Известно, что на платформе граждане смогут голосовать и участвовать в опросах, в рамках которых оценят работу властей.

Тех, кто будет высказывать свое мнение, будут поощрять баллами, которые можно обменять на призы в системе «Городские благодарности». Среди них: билеты в театр, музей, на спортивные мероприятия, сертификаты в магазин.

Напоминаем, что на данный момент приобрести ЕКП успели 700 тысяч человек. Власти сделали акцент на сервисах и услугах, которые граждане могут получить через личный кабинет или в приложении на телефоне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проект «Единая карта петербуржца» прошел в финал международного конкурса в Барселоне.

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У Единой карты петербуржца появится новый сервис
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