Проект «Единая карта петербуржца» прошел в финал международного конкурса в Барселоне

Единые карты петербуржца начали выдавать с 1 мая 2019 года. Фото: instagram / ekpcard

Единые карты петербуржца начали выдавать с 1 мая 2019 года. Фото: instagram / ekpcard

Санкт-Петербург стал финалистом конкурса в номинации City Award с проектом «Единая карта петербужца». Мероприятие проводится в рамках международного конгресса Smart City Expo в Барселоне. Об этом сообщили в Смольном.

«Это серьезный шаг по направлению «Умный город». Участие в финале такого престижного конкурса подтверждает, что Петербург может стать драйвером развития цифровой экономики», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что окончательные итоги конкурса будут подведены 18 ноября. Smart City Expo World Congress выберет лучший проект, направленный на трансформацию и ускоренное развитие «умных городов».

Особое внимание при выборе финалистов жюри обращает на потенциал развития проекта и перспективы его внедрения в других регионах и городах. Основная номинация конкурса–«City Award» (премия «Город»).

Напомним, что проект «Единая карта петербуржца» появился в 2019 году. Сегодня обладателями карты стали более 680 тысяч горожан. Проект объединяет в себе возможности банковской карты и проездного (в том числе льготного).

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Единая карта петербуржца позволяет получить скидку 5% в театре.