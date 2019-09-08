«Единая карта петербуржца» позволит получить скидку 5% в театре

Акция для владельцев «Единой карты петербуржцы» (ЕКП) распространяется на театр «Мастерская». Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предъявить карту в кассе театра за час до спектакля.
О том, что «Мастерская» присоединилась к проекту «Единая карта петербуржца» сообщили на официальном сайте учреждения. Условия участия в программе просты: держатели карт имеют право получить скидку 5% на нераспроданные билеты, если предъявят ЕКП в кассе перед началом спектакля (за час).
Драматический театр «Мастерская» основан в 2010 году, руководит учреждением Григорий Козлов. «Мастерская» создана на базе Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о гала-концерте «Оперная классика», который завершит фестиваль «Театральный Петербург на Книжных аллеях».