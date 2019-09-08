Гала-концерт «Оперная классика» завершит «Театральный Петербург на Книжных аллеях»»

Фестиваль "Театральный Петербург" проводится уже четвертый год. Фото: "Вконтакте"

Фестиваль "Театральный Петербург" проводится уже четвертый год. Фото: "Вконтакте"

Марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях» длиною в шесть недель, завершится в это воскресенье, 8 сентября, гала-концертом «Оперная классика».

Выступления станут частью образовательной программы «Оперная классика на Книжных аллеях». Петербуржцы смогут насладиться произведениями всемирно известных классиков и лучшими ариями их авторства. Исполнят отрывки из опер Моцарта, Дворжака, Чайковского и многих других артисты и музыканты театра «Придворная опера».

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в корпусах завода «Арсенал» в Петербурге появится новая театральная площадка. Бывшие корпуса предприятия в Калининском районе станут творческим пространством для молодых актеров. На площадке планируется проводить различные мероприятия, фестивали, выставки и спектакли.