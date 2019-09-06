В корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка

Театральное пространство появится в двух бывших корпусах завода "Арсенал". Фото: gov.spb.ru

Театральное пространство появится в двух бывших корпусах завода "Арсенал". Фото: gov.spb.ru

Театральная площадка для молодых актеров появится в бывших корпусах предприятия, расположенных в Калининском районе Петербурга.

В новом общественном пространстве «Открытая сцена» будут устраивать фестивали, спектакли и выставки. Также там появится возможность для проведения репетиций и обучения молодых талантов, сообщает администрация города

Театральное пространство появится в двух бывших корпусах завода «Арсенал», расположенных на улице Михайлова в Калининском районе. В двухэтажных зданиях сделают ремонт и соединят их с атриумом, также планируется облагородить территорию вокруг корпусов. Реконструкция зданий начнется в следующем году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что возле Мариинского театра появится памятник Чайковскому. Его установка уже согласована с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.