МКБ создает цифровую инвестиционную платформу

Московский кредитный банк (МКБ) объявляет о создании цифровой платформы «МКБ Инвестиции» для частных инвесторов.

Целью создания «МКБ Инвестиции» является формирование и предоставление частным инвесторам единой линейки продуктов на основе брокерского обслуживания, инвестиционного консультирования и доверительного управления.

В настоящее время «МКБ Инвестиции» уже предлагает несколько способов выхода на фондовый рынок. Первый и самый простой вариант позволяет инвестировать на бирже, используя основное банковское приложение «МКБ Онлайн». Купить акции, облигации или валюту на бирже можно также просто, как открыть депозит или оплатить мобильную связь.

Для тех, кто хочет использовать максимум возможностей, МКБ предлагает специальное инвестиционное приложение «МКБ Инвест». Начинающие инвесторы найдут в нем широкий перечень инструментов и удобные сервисы. Для требовательных пользователей доступен биржевой «стакан» и возможность участия в первичных размещениях облигаций. Клиенты могут открыть Индивидуальный Инвестиционный Счет (ИИС) и пополнить его любым удобным способом. До настоящего времени мобильное приложение называлось «Эволюция» и развивалось брокером «РЕГИОН Инвестиции», приобретенным МКБ и получившим название «МКБ Инвестиции».

«Всего за несколько лет присутствия МКБ на российском инвестиционном рынке мы уверенно вошли в число лидеров и доказали, что обладаем уникальной экспертизой предоставления широкого спектра инвестиционного-банковских услуг. Экономические вызовы 2020 года помогли нам укрепить свои позиции и убедиться, что мы готовы выходить на рынок частного инвестора», — отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

«Покупка брокерской компании позволит МКБ существенно расширить спектр инвестиционных услуг. Банк создает инвестиционную платформу для массовых инвесторов, включающую как простые решения для начала работы на бирже, так и возможности для профессионалов. Мы наблюдаем рост потенциально активного для инвестиций сегмента, который нуждается в надежных и понятных инструментах», — отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.