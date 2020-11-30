Где сделать КТ в Петербурге по полису ОМС

Компьютерную томографию в Петербурге делают не только в городских стационарах. В Северной столице работают и отдельные амбулаторные центры, большинство из которых частные. КТ там делают бесплатно по полису ОМС.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в тарифы ОМС включили компьютерную томографию легких в нескольких частных клиниках.

Как уточнили Gazeta.SPb в городском комитете по здравоохранению, речь идет об амбулаторных центрах компьютерной томографии, шесть их которых являются частными. Пройти обследование там можно по направлению врача.

Всего по состоянию на 25 ноября в таких центрах обследовали около 74 тысяч пациентов. В городских стационарах на компьютерных томографах провели более 90 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. В последних установлены 28 компьютерных томографов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в ноябре в Петербурге констатировали рост нагрузки на амбулаторные центры КТ. Сообщалось о том, что специалисты не успевают проводить около 30 исследований в день. При этом записаться не всегда просто и на платную томографию в частных клиниках.