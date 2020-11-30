Где сделать КТ в Петербурге по полису ОМС

Где сделать КТ в Петербурге по полису ОМС
Компьютерная томография. Фото: pixabay.com

Компьютерную томографию в Петербурге делают не только в городских стационарах. В Северной столице работают и отдельные амбулаторные центры, большинство из которых частные. КТ там делают бесплатно по полису ОМС.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в тарифы ОМС включили компьютерную томографию легких в нескольких частных клиниках.

Как уточнили Gazeta.SPb в городском комитете по здравоохранению, речь идет об амбулаторных центрах компьютерной томографии, шесть их которых являются частными. Пройти обследование там можно по направлению врача.

Инфографика Gazeta.SPb

Всего по состоянию на 25 ноября в таких центрах обследовали около 74 тысяч пациентов. В городских стационарах на компьютерных томографах провели более 90 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. В последних установлены 28 компьютерных томографов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в ноябре в Петербурге констатировали рост нагрузки на амбулаторные центры КТ. Сообщалось о том, что специалисты не успевают проводить около 30 исследований в день. При этом записаться не всегда просто и на платную томографию в частных клиниках.

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