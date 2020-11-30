Комитет по благоустройству призвал коммунальщиков пользоваться воздуходувками по назначению и не шуметь сильнее положенного

В связи с многочисленными жалобами петербуржцев комитет по благоустройству рекомендовал подведомственным ему предприятиям начинать уборку на территориях, прилегающих к жилым домам, в 10:00, использовать воздуходувки по назначению, указанному в паспорте устройства, и не превышать допустимый уровень шума.

Что касается последнего пункта, то ведомство ссылается на СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». То есть «визжать» воздуходувки должны не громче 55 дБА.

«Обращения граждан, поступившие в Комитет по вопросу шума при использовании воздуходувных устройств, затрагивали внутриквартальные (дворовые) территории и были направлены Комитетом в установленном порядке для принятия мер в администрации районов Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления», — сообщили Gazeta.SPb в комитет по благоустройству.

Также Gazeta.SPb поинтересовалась у ведомства, в каких целях дворники должны использовать воздуходувки. По данным комитета по благоустройству, техника применяется для уборки листьев и мусора в труднодоступных местах, где невозможно обойтись только ручным трудом: в зонах зеленых насаждений с густорастущими кустарниками, лотковых зонах и на участках, где припаркованы автомобили.

Также мы спросили, в какое время в Петербурге проводится уборка воздуходувками. Как сообщает комитет по благоустройству, это происходит с 8:00 до 17:00. При этом в ведомстве настаивают, что техника соответствует требованиям эксплуатации в городских условиях, а садово-парковые предприятия систематически осматривают устройства, проверяя их на допустимый уровень шума.

На вопрос Gazeta.SPb о том, почему вместо воздуходувок нельзя пользоваться теми же граблями или метлами, в комитете ответили, что современные средства малой механизации позволяют повысить производительность специалистов ручного труда, а также качество выполняемых работ. Кроме того, правила благоустройства не запрещают убирать, например, листья как вручную, так и воздуходувками.

«Уборка листьев соответствует Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961, (далее – Правила). Согласно п.п. 3.1. и 3.2. пункта 3 Правил выполнение работ по уборке территорий может осуществляться как ручным, так и механизированным способом; выбор механизированного способа осуществляется при наличии фактической возможности уборки территории данным способом», — следует из ответа комитета по благоустройству.