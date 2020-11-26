Страдающим от шума воздуходувок петербуржцам советуют договариваться с управляющими компаниями

Визжащие воздуходувки, которыми некоторые дворники «сдувают» не только опавшие листья, но даже мусор и песок, давно испытывают на прочность нервы горожан. Многие в такой уборке видят лишь минусы, а дикий рев будит петербуржцев по утрам и лишает их дневного отдыха. Решать эти проблемы глава Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин советует совместно с управляющими компаниями.

По мнению Пургина, с УК можно договориться о корректировке времени уборки. «Обратились туда, попросили, чтобы решили вопрос и начинали, например, не с 6 утра, когда еще все спят, а с 9-10. Любая здравомыслящая управляющая компания идет навстречу людям», — считает он.

Но очевидно, что это может сработать лишь в том случае, если ваша управляющая компания применяет для уборки воздуходувки. По словам Пургина, у УК их не так много: «В основном этой техникой пользуются те, кто убирает территорию, принадлежащую городу или муниципалитетам, и ближе к дорогам».

Жалобы горожан на визг воздуходувок эксперт сравнивает с конфликтами, возникающими из-за шума от мусоровозов. Речь о машинах, которые выгружают баки по ночам.

«В рабочее время, в часы пик, мусоровозам по городу не проехать. Поэтому они вынуждены работать часов с 4-5 утра», — объясняет Евгений Пургин и добавляет, что это издержки жизни на первых этажах и рядом с площадками для складирования мусора.

Справедливости ради стоит отметить, что грохот от мусоровоза и визг воздуходувки доходит даже до верхних этажей. Недаром в сети появилась масса сообществ, где горожане стремятся вместе найти решение шумной проблемы, самостоятельно изучают СанПиНы, делятся ссылками и собственными историями.

Воздуходувки, говорит глава Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин, — это современные средства для уборки, которые избавляют дворников от необходимости махать граблями и метлами. В Европе, по его мнению, используется точно такая же техника. Собственно и Петербург закупает импортную, поскольку в России такую не производят. Чтобы выяснить, сколько воздуходувок наш город уже закупил, для чего именно и в какое время они должны использоваться и не планируется ли поискать шумным пылесосам альтернативу, Gazeta.SPb направила запрос в комитет по благоустройству.

Координирует и контролирует деятельность комитета по благоустройству (председатель — Сергей Малинин) вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.