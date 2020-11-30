То, насколько человек терпелив, зависит от уровня серотонина в головном мозге

Ученые из Японии выявили связь между «гормоном счастья» — серотонином — и терпением.

Эксперименты проводились на мышах. Так, в глазнично-лобной и срединной префронтальной коре головного мозга грызунов были найдены участки, стимуляция которых серотонином сделала зверьков особенно терпеливыми, пишет ТАСС Наука со ссылкой на научный журнал Science Advances.

Один из авторов исследования, нейрофизиолог из Научно-технологического института Окинавы (OIST) Кацухико Миязаки рассказал, что серотонин, как один из самых известных и важных нейрогормонов, влияющих на поведение человека и его настроение, а также аппетит и сон, играет важнейшую роль в управлении терпением.

Опыты японских исследователей показали, что чем выше была концентрация серотонина, тем дольше мыши были готовы ждать, например, пищи.

Ученым удалось открыть сразу два региона мозга, которые связаны с терпением. ДНК нервных клеток грызунов были модифицированы таким образом, что их работой можно было управлять вспышками света. До этого подобный подход помог специалистам понять, что стимуляция одной из областей среднего мозга — дорсального ядра шва — делала мышей более терпеливыми.

Опыт заключался в следующем: животных помещали в клетки с отверстием, куда они могли просунуть нос и держа его там через некоторое время получать порцию корма. Наблюдая за тем, как грызуны готовы дожидаться еды, ученые оценивали влияние гормона серотонина и вспышек света на терпеливость мышей.

В итоге выяснилось, что гормон сильно влиял на такую особенность характера, воздействуя на глазнично-лобную и срединную префронтальную кору. Примечательно, что оба участка выполнят разные функции. Первый связан со средним мозгом, стимуляция которого и заставляла мышей долго ждать, а активация префронтальной коры делала грызунов терпеливыми лишь тогда, когда пища попадала в кормушку спустя случайно выбранные промежутки времени.

Ученые пришли к выводу, что такая взаимодополняющая система помогает животным быть более гибкими в меняющихся условиях.