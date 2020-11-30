Диетолог рассказала, когда яйца опасны для здоровья

В неделю не стоит есть более десяти яиц.

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что куриные яйца иногда бывают вредными для здоровья. Она заявила, что их не стоит людям с повышенным уровнем холестерина, а также при панкреатите, проблемах с печенью и желчным пузырем, а также иногда при гастрите. Об этом пишет РИА Новости. Она отметила, что яйца не рекомендуется также есть перед сном.

Эксперт добавила, что на завтрак вполне можно съесть одно или два яйца. В неделю лучше не стоит съедать более десяти яиц – врач напоминает, что рацион должен быть разнообразным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой. По словам специалиста, цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица.