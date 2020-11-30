Петербургские подсчитали количество дел из-за ковид-нарушений

Горожан наказывают за несоблюдение мер предосторожности.

В Санкт-Петербурге подсчитали количество нарушений, связанных с коронавирусом, которые были совершены с вечны 2020 года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Весной в суды поступило почти двух тысяч дел, связанных с ковид-нарушениями. Большинство граждан были наказаны, некоторые дела были прекращены, но таких оказалось меньшинство.

Летом количество дел уменьшилось до двух тысяч, а осенью до полутора тысяч. При этом осенью выросло число дел по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В сообщении отмечается, что это связано с тем, что граждане забывали размещать результаты тестов на коронавирус на сайте госуслуг после возвращения из заграницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американская вакцина от коронавируса показала высокую эффективность. При тяжелых случаях она составила 100%.