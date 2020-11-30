Под Петербургом нашли «волосатый лед»

Такое явление может возникнуть при низкой температуре и высокой влажности. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Такое явление может возникнуть при низкой температуре и высокой влажности. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Во Всеволожском районе Ленинградской области биолог Павел Глазков обнаружил «ледяные волосы». Об этом он сообщил на странице «Каждой твари по паре» в соцсети «ВКонтакте».

Такую необычную находку он увидел во время прогулки с детьми по лесу.

Природное явление называют по-разному: «ледяная шерсть», «волосатый лед», «снежные волосы», «ледяные цветы» и «мохнатый лед». Для его появления необходима температура ниже 0 градусов и очень высокая влажность.

Такое явление может возникнуть при низкой температуре и высокой влажности.

«Такой лед может возникать на разлагающейся мокрой древесине только лиственных пород. В моем случае это была осина» — пояснил биолог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Ленинградской области смогут насладиться зимним настроением в один из последних дней осени. 28 ноября в регионе ожидается мокрый снег. Осадки пройдут местами. В целом, погода в области будет облачной, а ветер умеренным.