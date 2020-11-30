Легковушка врезалась в остановку после ДТП на Октябрьской набережной

Вечером 30 ноября, на перекрёстке на Октябрьской набережной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, кроссовер врезался в легковушку, а потом пытался покинуть место ДТП и снёс павильон остановки, сообщает 78.ru.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, однако машинам потребуется серьезный ремонт. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария произошла на проспекте Солидарности поздно вечером в воскресенье, 29 ноября. На трассе столкнулись несколько автомобилей.