Легковушка врезалась в остановку после ДТП на Октябрьской набережной

Легковушка врезалась в остановку после ДТП на Октябрьской набережной
Машина влетела в остановку. Фото: pixabay

Вечером 30 ноября, на перекрёстке на Октябрьской набережной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, кроссовер врезался в легковушку, а потом пытался покинуть место ДТП и снёс павильон остановки, сообщает 78.ru.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, однако машинам потребуется серьезный ремонт. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария произошла на проспекте Солидарности поздно вечером в воскресенье, 29 ноября. На трассе столкнулись несколько автомобилей.

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