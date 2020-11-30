В ВОЗ впервые с сентября заявили о снижении числа случаев коронавируса

В ВОЗ впервые с сентября заявили о снижении числа случаев коронавируса
В мире зафиксировано 63 089 305 случаев заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с начала сентября.

Он призвал страны продолжать соблюдать меры предосторожности и проявить ответственность во время новогодних праздников.

По его словам, на прошлой неделе было зафиксировано первое снижение числа новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения количества случаев в Европе. Глава ВОЗ добавил, что это произошло благодаря ограничительным мерам.

По последним данным, в мире зафиксировано 63 089 305 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 40 337 679 пациентов, число смертельных исходов достигло 1 465 067.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что причина, по которой в мире не удается остановить пандемию коронавируса, заключается в том, что пациенты, у которых нет симптомов опасного заболевания, более заразны по сравнению с теми, кто переносит инфекцию с явными признаками.

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