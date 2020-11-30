Ученые поняли, почему не удается остановить пандемию коронавируса

Исследователи обнаружили причину, по которой страны не могут сдержать распространение Covid-19.

Причина, по которой в мире не удается остановить пандемию коронавируса, заключается в том, что пациенты, у которых нет симптомов опасного заболевания, более заразны по сравнению с теми, кто переносит инфекцию с явными признаками, пишет «Российская Газета» со ссылкой на журнал Infection.

Медики из Института общественного здравоохранения Турции изучили данные 60 больных коронавирусом в возрасте от 3 до 64 лет, которые проходили лечение под наблюдением в мае этого года, взяли у них пробы из носоглотки, ротовой полости, слюны, кишечника, а также анализы мочи и крови. Все это было нужно, чтобы оценить вирусную нагрузку SARS-CoV-2. Чем выше этот показатель, тем больший риск для окружающих представляет инфицированный.

У 25 процентов обследованных не было симптомов заболевания, а максимальное время от момента заражения до обращения к врачу составило 14 дней. Выяснилось, что у таких пациентов вирусная нагрузка была выше, чем у тех, кто переносил Covid-19 со стандартным набором признаков. При этом вирусная нагрузка у возрастных пациентов меньше, чем у молодых.

У 8 обследованных было выявлено как минимум одно сопутствующее заболевание. У 7 бессимптомных пациентов компьютерная томография грудной клетки выявила наличие так называемого «матового стекла». При этом предельный срок выздоровления у всех испытуемых составил 21 день.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что ученые выявили более 12 тысяч мутаций коронавируса, но ни одна из них не увеличивает заразность заболевания.

Напомним, что смертность от коронавируса в Петербурге пошла на спад. За минувшие сутки, по данным «Стопкоронавирус.рф», опасная инфекция унесла жизни 20 горожан. При этом из больниц выписали 1 830 человек. Сдать тесты успели 24 218 петербуржцев.

При этом отправить наш город на плато эксперты, кажется, поторопились. Ранее специалист по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что обстановка до конца года может улучшиться.