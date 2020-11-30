Россиян с 1 декабря будут уведомлять об их праве на меры поддержки

Россиян с 1 декабря будут уведомлять об их праве на меры поддержки
В России реализуется более 3 тыс. мер социальной поддержки. Фото: pixabay.com

С 1 декабря россиян станут уведомлять о выплатах и пособиях, которые им полагаются. Об этом пишет «Российская газета».

В частности, уведомления будут получать родители: с их согласия им будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей.

Также уведомления будут доступны для пенсионеров, безработных и других категорий граждан.

По данным Минтруда, в России реализуется более 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что России утвердили дополнительные меры поддержки безработных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства. Согласно постановлению, минимальное пособие по безработице за май — июль в России будет увеличено до 4 тыс. 500 рублей.

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