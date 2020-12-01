Стала известна новая зарплата уборщицы, которая случайно победила на выборах

Стала известна новая зарплата уборщицы, которая случайно победила на выборах
Названа новая зарплата уборщицы, которая случайно победила на выборах. Фото: pixabay

Стала известна новая зарплата Марины Удгодской, которая ранее была уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения, а теперь избрана его главой.

Председатель регионального отделения партии пенсионеров за справедливость Валерий Громов рассказал, что на новой должности ее зарплата выросла почти в десять раз, сообщает «Московский комсомолец».

«Уборщицей она получала 3 тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Удгодская сообщила журналистам о своем намерении остаться на своей новой должности. Она также опровергла слухи о том, что собирается уходить с поста, поскольку не получила поддержки и поняла, что не осилит обязанности, связанные с управлением поселением.

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зарплата Марина Удгодская уборщица


 

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