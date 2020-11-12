Костромская уборщица, победившая на выборах, останется главой поселка

Жительница Костромской области Марина Удгодская, которая победила на выборах главы сельского поселения, будучи уборщицей, собирается остаться на своем посту.

Удгодская сообщила журналистам о своем намерении остаться на своей новой должности. Она также опровергла слухи о том, что собирается уходить с поста, поскольку не получила поддержки и поняла, что не осилит обязанности, связанные с управлением поселением.

По словам Удгодской, она действительно думала покинуть пост, но местные депутаты поддержали ее и обещали помочь, передает ТАСС.

«Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность», — сказала Удгодская, добавив, что раз в неделю она будет ездить в Чухлому, к главе района, который тоже пообещал ей помочь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборщица, победившая на выборах и выдвинутая на Нобелевскую премию, дала интервью.