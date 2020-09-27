Уборщица, победившая на выборах и выдвинутая на Нобелевскую премию, дала интервью

Она вступит в должность 1 октября.

Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, дала интервью. Об этом пишет РИА Новости. Женщина считает, что смогла заручиться поддержкой, так как людям хотелось чего-то нового и свежего. Удгодская чувствует поддержку своих избирателей и надеется, что сможет оправдать их ожидания. Она также уверяет, что не стыдится своей прежней профессии – женщина работала уборщицей. Уточняется, что в должность политик пока не вступила – это произойдет 1 октября. Первым делом Удгодская хочет построить запруду у села.

Напоминаем, что женщину выдвинули на Нобелевскую премию, но это еще не значит, что кандидатуру рассмотрят всерьез.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.