Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин может стать одним из номинантов Нобелевской премии в 2021 году.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что российский писатель Сергей Комков по личной инициативе обратился в комитет премии с заявкой на номинацию Путина. Отметим, что это уже не первая попытка писателя признать заслуги главы России на международном уровне — заявка на номинацию им была направлена в первый раз еще в 2013 году.

Новость уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле нейтрально относятся к данному событию. Безусловно, если выдвижение на премию будет одобрено, это принесет только положительные эмоции. Если же нет, то никаких расстройств по этому поводу в правительстве ни у кого не будет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил завершить затянувшуюся реставрацию консерватории Римского-Корсакова.