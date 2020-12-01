«Локомотив» оштрафован за нарушение «антиковидного» регламента УЕФА

«Локомотив» оштрафован за нарушение «антиковидного» регламента УЕФА
"Локомотив" оштрафовали. Фото: Pixabay

Московский клуб «Локомотив» оштрафован за нарушение антиковидного регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За нарушение социальной дистанции и отсутствие масок у зрителей нижнего яруса южной трибуны во время домашнего матча Лиги чемпионов «Локомотив» оштрафовали на сумму в 5 тыс. евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если будет допущено еще одно нарушение, то клуб ждут более суровые санкции, вплоть за закрытия трибун.

Следующий матч состоится 1 декабря. «Железнодорожники» встретятся с австрийским «Зальцбургом». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за нарушения коронавирусных ограничений оштрафовали свыше 1,1 млн человек. По фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях

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"Локомотив" уефа штраф


 

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