В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 697 человек

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус подхватили 3 697 человек. Город остается на втором месте среди регионов РФ по заболеваемости.

Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. Как сообщили в оперштабе, на первом месте снова Москва, где за сутки болезнь подхватили 6 524 человека. На третьей строчке рейтинга Московская область — 1 104 заболевших. В Ленобласти за указанный период выявили 211 инфицированных.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на Covid-19 с начала пандемии сдали 7% работников администрации Санкт-Петербурга.