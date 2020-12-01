В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 697 человек

В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 697 человек
Госпиталь для коронавирусных пациентов. Фото: ЗВО

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус подхватили 3 697 человек. Город остается на втором месте среди регионов РФ по заболеваемости.

Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. Как сообщили в оперштабе, на первом месте снова Москва, где за сутки болезнь подхватили 6 524 человека. На третьей строчке рейтинга Московская область — 1 104 заболевших. В Ленобласти за указанный период выявили 211 инфицированных.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на Covid-19 с начала пандемии сдали 7% работников администрации Санкт-Петербурга.

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