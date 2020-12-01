Россияне в декабре могут рассчитывать на две пенсии

В декабре некоторые российские пенсионеры получат пенсию и за декабрь, и за январь. Фото: pixabay.com

В декабре некоторые российские пенсионеры получат пенсию и за декабрь, и за январь. Фото: pixabay.com

Две выплаты в декабре получат лишь те россияне, кто приходит получать пенсию в отделения Почты России. Об этом рассказала зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, в стране уже давно есть практика досрочной выплаты положенных пенсий и льгот за январь месяц. Так, пожилые граждане, которым с 1-3 января выплаты доставляет «Почта России», получат полные суммы сразу за два месяца.

Бибикова отметила в интервью «Парламентской газете», что россияне, которым пенсия приходит после 9 числа, получат январские выплаты вовремя. «Почта России» возобновит работу с 4 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме опровергли информацию о проверке доходов пенсионеров в 2021 году.