В Госдуме опровергли информацию о проверке доходов пенсионеров в 2021 году

Первый заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что в следующем году не планируется проверять российских пенсионеров на наличие дополнительных доходов.

Пенсионный фонд России, по словам депутата, также продолжит работу в обычном режиме. В беседе с ТАСС Исаев рассказал, что в Госдуме обеспокоены и удивлены распространением информации о проверка. Запросы на подтверждение этих данных сразу же направили в ПФР и Министерство труда.

В обоих ведомствах депутатов заверили, что таких проверок не планировалось и не планируется, как и радикальной реструктуризации Пенсионного фонда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о возможной проверке российских пенсионеров на наличие дополнительных доходов, связанной со сбоями в начислении пенсионных выплат Пенсионным фондом России.