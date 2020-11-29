Российских пенсионеров собираются проверить на дополнительные доходы

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные", - пояснила Иванова-Швец. Фото: pixabay

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные", - пояснила Иванова-Швец. Фото: pixabay

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец предупредила, что в 2021 году российских пенсионеров ждет проверка доходов.

По словам эксперта, во время проверки Пенсионного фонда России Счетная палата выявила незаконные переплаты и недоплаты по пенсиям, в связи с чем финансы пожилых граждан проверят на предмет правильности полученных выплат. В первую очередь, доходы пенсионеры проверят на получение различных надбавок и доплат к пенсии.

Инспекцией займутся Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России или органы социальной защиты. Проверки коснутся и пенсионеров, живущих за границей — раз в год они должны отмечаться в российском консульстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этом году россияне планируют меньше тратиться на новогодние подарки.