Сотрудница налоговой в Петербурге перевела телефонным мошенникам больше 1 млн рублей

Инспектор налоговой службы в Северной столице стала жертвой банковских мошенников, поверив неизвестному человеку, который позвонил ей на мобильный.
В субботу 61-летней петербурженке около 10:30 утра поступил звонок. Собеседником оказался мужчина, который представился сотрудником банка и объяснил, что позвонил предупредить: якобы на счетах потерпевшей происходят подозрительные операции — кто-то пытается оформить кредит.
Перепуганная женщина отправилась к банкомату и перевела 1,198 млн рублей на счета, продиктованные «сотрудником банка». К сожалению, о том, что дело нечисто, пострадавшая догадалась лишь 12 часов спустя, и сразу же обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Руставели на прохожего напал неизвестный с ножом и отобрал смартфон.