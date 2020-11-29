Прохожий с ножом отобрал у мужчины мобильник на Руставели

В Калининском районе полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, отобравшего мобильник у петербуржца.

Инцидент произошел в субботу, 28 ноября, у дома №48 по улице Руставели. Около трех часов ночи в отдел полиции обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон, после чего скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Неоднократно судимого 45-летнего мужчину поймали в доме №10 по улице Лужской.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двоих из Тывы задержали за избиение и резню на Мытнинской. Они напали на своего земляка.