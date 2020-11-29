Двоих из Тывы задержали за избиение и резню на Мытнинской

В Петербурге госпитализировали 32-летнего жителя Тывы. Его нашли избитым и порезанным на Мытнинской улице.

Около полуночи в субботу, 28 ноября, в отдел полиции обратился житель Тывы. Мужчина рассказал, что на него напал неизвестный около дома 15.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявителя нашли в тяжелом состоянии с множественными травмами и колото-резанным ранением.

В час ночи правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали двоих земляков пострадавшего. Мужчин 29 и 33 лет нашли на той же улице.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина подозревается в жестоком избиении пенсионера на Художников.