Мужчина подозревается в жестоком избиении пенсионера на Художников

Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в избиении пенсионера. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

Инцидент произошел 13 ноября на проспекте Художников. В отдел полиции обратился 69-летний мужчина. Он рассказал, что знакомый руками избил его во время внезапно возникшей ссоры. После заявитель самостоятельно обратился в скорую.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, спустя две недели по тому же адресу полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 38-летний мужчина.

По факту умышленного причинения тяжкого время здоровью возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продавец оплатила свои покупки картой забывчивого пенсионера. Обратно в магазин петербуржец вернулся уже с полицейскими.