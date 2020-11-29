Мужчина подозревается в жестоком избиении пенсионера на Художников

Мужчина подозревается в жестоком избиении пенсионера на Художников
Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в избиении пенсионера. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

Инцидент произошел 13 ноября на проспекте Художников. В отдел полиции обратился 69-летний мужчина. Он рассказал, что знакомый руками избил его во время внезапно возникшей ссоры. После заявитель самостоятельно обратился в скорую.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, спустя две недели по тому же адресу полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 38-летний мужчина.

По факту умышленного причинения тяжкого время здоровью возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продавец оплатила свои покупки картой забывчивого пенсионера. Обратно в магазин петербуржец вернулся уже с полицейскими.

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