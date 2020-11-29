В Петербурге продавщица оплатила свои покупки картой забывчивого пенсионера

В Петербурге продавщица оплатила свои покупки картой забывчивого пенсионера
Пенсионер забыл банковскую карту в магазине. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга пенсионер лишился банковской карты после похода в магазин. Позже с его счета стали списываться деньги.

Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября. В отдел полиции обратился 73-летний мужчина. Он рассказал, что в магазине оплатил товары банковской картой и отправился домой. Уже в квартире мужчина обнаружила отсутствие карты, а после получил уведомления о списании средств.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, неизвестный совершил несколько покупок на общую сумму 3 389 рублей.

Обратно в магазин пенсионер вернулся уже вместе с полицейскими. Стражи порядка установили, что забывчивостью пенсионера воспользовалась женщина-продавец. В качестве подозреваемой была задержана 44-летняя женщина.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчине грозит два года тюрьмы за кражу 8 центнеров ж/д деталей на станции Шушары.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража новости спб


 

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