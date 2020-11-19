Мужчине грозит два года тюрьмы за кражу 8 центнеров ж/д деталей на станции Шушары

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже более восьми центнеров железнодорожных деталей с ж/д станции Шушары.

Об этом стало известно в четверг, 19 ноября. По данным следствия, 46-летний житель Ленобласти проник на территорию станции и тайно похитил отрезки рельс весом около 8 центнеров. Он погрузил изделия на личный автомобиль, после чего направился в пункт приема черного металла.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД РФ, довести до конца свой замысел мужчине не удалось, его остановили сотрудники транспортной полиции.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле ж/д станции «Шушары» поезд сбил мужчину, который переходил пути в наушниках.