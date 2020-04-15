Возле ж/д станции «Шушары» поезд сбил мужчину, который переходил пути в наушниках

Возле ж/д станции &#171;Шушары&#187; поезд сбил мужчину, который переходил пути в наушниках
Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Фото: Baltphoto

Возле железнодорожной станции «Шушары» в Санкт-Петербурге электричка сбила 39-летнего мужчину, который переходил пути на красный свет и в наушниках.

Трагический инцидент произошел вечером вторника, 14 апреля. В дежурную часть управления МВД на транспорте поступила информация, что на железнодорожном переходе возле станции «Шушары» электричка, следующая по маршруту Дно — Санкт-Петербург, сбила мужчину.

Выяснилось, что пострадавший, надев наушники, переходил пути на красный сигнал светофора. Машинист подал предупредительный сигнал о приближении поезда, однако мужчина его не услышал. Экстренное торможение, из-за слишком маленького расстояния, не помогло избежать столкновения. В результате петербуржец, оказавшийся жителем Курортного района, получил открытую черепно-мозговую травму и перелом височной области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Псковской области под поезд попал 88-летний пенсионер.
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