В Псковской области поезд сбил пенсионера, который шел в лес за дровами

Пожилой житель Псковской области пошел в лес за дровами и перешел железнодорожные пути в неположенном месте, когда мимо проезжал поезд.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, все произошло на железнодорожном перегоне Стримовичи — Самолуково. Там обнаружили труп мужчины, которого сбил поезд.

На месте правоохранители установили личность погибшего — им оказался 88-летний житель Локнянского района области.

Пенсионер переходил ж/д пути и не заметил поезд, который выехал из-за поворота. Мужчина скончался на месте.

Сейчас транспортная полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажира сбил встречный электропоезд на станции Манушкино.