Пассажира сбил встречный электропоезд на станции Манушкино

На железнодорожной станции Манушкино в Ленинградской области под поезд попал 37-летний уроженец города Киров. От полученных травм он скончался.

«Установлено, что пострадавший переходил железнодорожные пути на запрещенный свет», — сообщили в Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Мужчина был сбит электропоездом «Санкт-Петербург — Волховстрой». По данным транспортной полиции, он покинул свой вагон и решил перейти пути, не обратив внимание на приближающийся встречный поезд.

Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Карелии местный житель попал под поезд «Мурманск — Петербург». Травмы оказались несовместимыми с жизнью.