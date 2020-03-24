Поезд Мурманск-Петербург насмерть сбил человека в Карелии

В Карелии местный житель попал под поезд, который направлялся из Мурманска в Петербург. Предполагается, что мужчина шел вдоль ж/д путей. Он не выжил.

Как сообщают местные СМИ, все произошло на перегоне Пяжиева Сельга — Деревянка в Карелии. Пассажирский поезд сообщением Мурманск — Петербург сбил мужчину, которому на вид около 40-45 лет. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Известно, что погибший шел вдоль железнодорожных путей. Машинист состава сигналил пешеходу и пытался экстренно остановить несущийся поезд, однако трагедии не удалось избежать.

Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восемь человек погибли под колесами поезда в 2020 году.