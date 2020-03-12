В Петербурге восемь человек погибли под колесами поезда в 2020 году

В Петербурге восемь человек погибли под колесами поезда в 2020 году
23 случая от общего числа закончились летально. Фото: pixabay

В Петербурге за первые два месяца настоящего года под колесами поездов на Октябрьской железной дороге погибли 8 человек.

В январе-феврале 2020 года в границах Октябрьской магистрали травмы получило 37 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Причиной таких последствий стало несоблюдение правил на транспортной инфраструктуре.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, 23 случая от общего числа закончились летально. Двое погибших — несовершеннолетние.

Наибольшее число смертельных случаев травмирования зафиксировано на территории Московской области (9 человек), Тверской области (8 человек) и в Петербурге (8 человек).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный пассажир поезда укусил полицейского за палец. Мужчина активно дебоширил и матерился.

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