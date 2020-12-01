Драки, отравление и нелегалы: скандалы в универсаме «Народный»

В Петербурге ищут злоумышленника, который ударил мужчину ножом в «Народном». Покупатели столкнулись в торговом зале, началась ссора. Gazeta.SPb вспоминает скандалы, развернувшиеся вокруг универсама.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестный нанес ранение 27-летнему мужчине во время ссоры. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, злоумышленника ищут.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен конфликт в торговом зале. На нем видно, как мужчина тележкой задел другого покупателя. Между двумя завязался конфликт, на помощь подоспели другие покупатели, вероятно, знакомые с участниками.

Универсам на проспекте Косыгина давно окружают скандалы. Так, в 2008-м году там произошла массовая драка мигрантов. Успокоить ее смогла только полиция. Тогда правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Один человек в результате потасовки попал в больницу.

Били там и активистом. Около восьми лет назад пострадали участники движения «Хрюши протии», которые пытались устроить акцию из-за санитарных нарушений. Их избили на пороге магазина. После этого последовали проверки, в том числе и в магазине. В результате нашли множество нарушений.

Скандалом в 2012-м году обернулась покупка рыбы пенсионеркой. Женщина заявила, что продукт был обглодан крысами. История попала в СМИ.

В 2017-м году было госпитализировано более 20 сотрудников торговой точки. Им поставили диагноз «сальмонеллез». По факту массового отравления возбудили уголовное дело. Предполагалось, что в отравлении сотрудников, граждан сопредельных государств, виновно было предприятие, которое отвечало за питание работников универсама.

Летом прошлого года во время рейда в магазине нашли около сотни нелегалов.