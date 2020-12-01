Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Ирина Антонова. Фото: кадр из видео на youtube.com

Скончалась президент музея имени Пушкина Ирина Антонова. Ее не стало на 99 году жизни.

Трагическую новость сообщил директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак в Facebook. Причина смерти и другие подробности пока не разглашаются.

Ирина Антонова работала на посту директора Пушкинского музея с февраля 1961-го по июль 2013 года, после чего заняла пост президента учреждения. Она участвовала в Великой Отечественной войне. В 1979 году Антонова получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о кончине звезды фильма «А зори здесь тихие» Галины Филимоновой. Долгие годы она являлась педагогом мастерской и, по словам её воспитанников, выпустила несколько поколений актеров и режиссеров.

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