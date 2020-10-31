В Петербурге скончалась звезда фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова

В субботу, 31 октября, стало известно о кончине актрисы Малого драматического театра (МДТ или Театр Европы) Северной столицы Галины Филимоновой, известной по роли в фильме «А зори здесь тихие».

Трагическую новость сообщили на странице театральной мастерской Юрия Красовского в социальной сети «Вконтакте». Долгие годы Галина Ивановна являлась педагогом мастерской и, по словам её воспитанников, выпустила несколько поколений актеров и режиссеров.

«Её преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение», — говорится в публикации. Отметим, что Галина Филимонова работала в Театре Европы с 1974 года, отдав сцене практически 50 лет. Актриса является заслуженной артисткой России. О причинах смерти 76-летней Галины Ивановны не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ушел из жизни музыкальный руководитель Михайловского театра оперы и балета Александр Ведерников.