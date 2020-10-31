В Петербурге скончалась звезда фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова

В Петербурге скончалась звезда фильма &#171;А зори здесь тихие&#187; Галина Филимонова
Фото: https://vk.com/kurskrasovci

В субботу, 31 октября, стало известно о кончине актрисы Малого драматического театра (МДТ или Театр Европы) Северной столицы Галины Филимоновой, известной по роли в фильме «А зори здесь тихие».

Трагическую новость сообщили на странице театральной мастерской Юрия Красовского в социальной сети «Вконтакте». Долгие годы Галина Ивановна являлась педагогом мастерской и, по словам её воспитанников, выпустила несколько поколений актеров и режиссеров.

«Её преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение», — говорится в публикации. Отметим, что Галина Филимонова работала в Театре Европы с 1974 года, отдав сцене практически 50 лет. Актриса является заслуженной артисткой России. О причинах смерти 76-летней Галины Ивановны не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ушел из жизни музыкальный руководитель Михайловского театра оперы и балета Александр Ведерников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
а зори здесь тихие актриса галина филимонова кино мдт новости спб смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин внес в Госдуму поправки, позволяющие экс-президенту пожизненно ...
В России составили рейтинг самых надежных автомобилей
В Петербурге открылся уникальный детский технопарк «Кванториум»
Пассажирам метро Петербурга напомнят о неписаных правилах этикета в подземке
В Петербурге скончалась звезда фильма «А зори здесь тихие» Галина ...
Жители Петербурга вышли на защиту здания бывшего ВНИИ бумажной промышленности
В массовом ДТП на Зеленогорском шоссе пострадали шесть человек
РПЦ советует властям Франции принять закон о защите чувств верующих