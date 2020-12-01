Что чаще всего покупали петербуржцы в «черную пятницу» — инфографика Gazeta.SPb

Gazeta.SPb рассказывает, что скупали жители Петербурга в «черную пятницу».
На онлайн-платформе Wildberries «черная пятница» в этом году проходила с 16 по 29 ноября. По данным аналитиков компании, в 2020-м петербуржцы купили в два раза больше товаров, чем в 2019-м, когда акция стартовала 22 ноября, а завершилась 4 декабря.
Самыми популярными покупками минувших дней распродаж стали уходовая и декоративная косметика, аксессуары, одежда, продукты питания, хозтовары, постельное белье и домашний текстиль, мебель и предметы интерьера, посуда и инвентарь, книги, игрушки, электроника. Причем последнюю, говорят эксперты, петербуржцы приобретали в три раза чаще, чем в прошлый раз.
Эта распродажа также отметилась высоким интересом к зимней одежде, обуви и утепленным аксессуарам. Причина, считают аналитики, кроется в холодах, прогнозируемых синоптиками. А пандемия коронавируса вызвала спрос на одноразовые маски и перчатки, пульсоксиметры и другую медицинскую технику.
Интернет-магазин Ozon так называемый pre-sale «черной пятницы» начал еще 16 октября, а основной этап — 26 ноября. В компании корреспонденту Gazeta.SPb рассказали: клиентам нравятся многодневные акции — они позволяют спланировать расходы и ознакомиться с ассортиментом, а затем вернуться за повторными покупками в любое удобное время.
Так, «черная пятница» в Ozon в этом году стала масштабнее, в том числе благодаря новым категориям, в числе которых, например, мебель. Популярностью пользовались товары для дома, оборот от продаж которых вырос почти на 187%, одежда (+156%), мелкая бытовая техника (+146%). Петербуржцы активно покупали смартфоны и планшеты — оборот от их продаж вырос в 4,3 раза по сравнению с показателями 2019 года. В два с половиной раза увеличился спрос на другую электронику: аудио- и видеотовары, акустические системы и прочие устройства.