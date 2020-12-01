Что чаще всего покупали петербуржцы в «черную пятницу» — инфографика Gazeta.SPb

Gazeta.SPb рассказывает, что скупали жители Петербурга в «черную пятницу».

На онлайн-платформе Wildberries «черная пятница» в этом году проходила с 16 по 29 ноября. По данным аналитиков компании, в 2020-м петербуржцы купили в два раза больше товаров, чем в 2019-м, когда акция стартовала 22 ноября, а завершилась 4 декабря.

Самыми популярными покупками минувших дней распродаж стали уходовая и декоративная косметика, аксессуары, одежда, продукты питания, хозтовары, постельное белье и домашний текстиль, мебель и предметы интерьера, посуда и инвентарь, книги, игрушки, электроника. Причем последнюю, говорят эксперты, петербуржцы приобретали в три раза чаще, чем в прошлый раз.

Эта распродажа также отметилась высоким интересом к зимней одежде, обуви и утепленным аксессуарам. Причина, считают аналитики, кроется в холодах, прогнозируемых синоптиками. А пандемия коронавируса вызвала спрос на одноразовые маски и перчатки, пульсоксиметры и другую медицинскую технику.

Интернет-магазин Ozon так называемый pre-sale «черной пятницы» начал еще 16 октября, а основной этап — 26 ноября. В компании корреспонденту Gazeta.SPb рассказали: клиентам нравятся многодневные акции — они позволяют спланировать расходы и ознакомиться с ассортиментом, а затем вернуться за повторными покупками в любое удобное время.