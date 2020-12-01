У Петропавловской крепости замечен турпан

У Петропавловской крепости замечен турпан
Турпан. Фото: vk.com/bird_spb

В Петербурге горожане увидели турпана — птицу семейства утиных, которая распространена на севере Евразии, а также в Северной Америке. Пернатого заметили у Петропавловской крепости.

Фотографиями птицы поделились в группе «Птицы СПб и России» социальной сети «ВКонтакте». Петербургский орнитолог Владимир Головань заметил турпана в Кронверкском проливе.

Турпан обитает на севере Евразии и в Северной Америке, в России зимует на Чёрном и Каспийском морях, хотя фиксировались единичные случаи зимовки в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем можно кормить пернатых в холодное время года. В это время им необходимо гораздо больше пищи для поддержания жизни, но естественные корма становятся недоступными – насекомые спрятаны в почве, семена и ягоды скрыты под слоем снега.

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