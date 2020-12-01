Стала известна причина смерти Ирины Антоновой

Стала известна причина смерти Ирины Антоновой
Ирина Антонова. Фото: кадр из видео на youtube.com

Стала известна причина смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, президента. Заслуженного деятеля искусств РСФСР не стало на 99-м году жизни.

Причиной смерти стал коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пушкинского музея.

Ирина Антонова работала на посту директора Пушкинского музея с февраля 1961-го по июль 2013 года, после чего заняла пост президента учреждения. Она участвовала в Великой Отечественной войне. В 1979 году Антонова получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу, 31 октября, стало известно о кончине актрисы Малого драматического театра (МДТ или Театр Европы) Северной столицы Галины Филимоновой, известной по роли в фильме «А зори здесь тихие».

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