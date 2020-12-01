Детский сад «Березка» оштрафован за отсутствие мыла и уборщицы

Зеленогорский районный суд Петербурга оштрафовал детский сад Центрального района «Березка» на 50 тыс. рублей.

В детском саду в поселке Ушаково на Пляжевой улице провели санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выяснилось, что в туалетах не у всех раковин имеется мыло и дезинфицирующие средства. Кроме того, в коридорах не было дезинфицирующих средств для проведения уборки санитарных узлов, а в пищеблоке не оказалось уборщицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский сад на Комендантском и школу на Ветеранов ввели в эксплуатацию. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга разрешила открыть новые детский сад на Комендантском проспекте и школу на проспекте Ветеранов.