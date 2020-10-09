Детский сад на Комендантском и школу на Ветеранов ввели в эксплуатацию

Детский сад на Комендантском и школу на Ветеранов ввели в эксплуатацию
Новая школа на проспекте Ветеранов. Фото: Госстройнадзор

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга разрешила открыть новые детский сад на Комендантском проспекте и школу на проспекте Ветеранов.

Об этом сообщили в пресс-службе городского Госстройнадзора. Детский сад начали строить в сентябре 2019 года. Он расположен на Комендантском проспекте, дом №64/4 в ЖК «Чистое Небо». В здании расположены универсальные группы, физкультурный и музыкальный залы, бассейн.

Детский сад на Комендантском проспекте. Фото: Госстройнадзор

А школа, находящаяся на проспекте Ветеранов, дом №173/3, строилась с декабря 2018 года. Четырехэтажное здание площадью почти 26 тысяч квадратных метров вмещает в себя два бассейна, два спортзала, актовый зал и 55 учебных классов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге школьники, нуждающиеся в специальной диете, смогут получить компенсацию за питание.

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